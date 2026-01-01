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    Premium MF Tuch Shine blau 38 x 38 cm 5 x | Kärcher

    Blue microfibre cloth with zigzag edges, laid flat against a white background.

    Premium MF Tuch Shine blau 38 x 38 cm 5 x

    Artikelnummer: 6.999-155.0

    • Ultramikrofasertuch speziell für Glas aus 85 % PET, 15 % PA
    • 40 × 40 cm, 215 g/m²
    • Glatte und glänzende Oberflächen, fusselfreie und rückstandslose Reinigung
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    Bei Einhaltung bzw. Verwendung der empfohlenen Temperaturen und Waschmittel. Zusätzlich kann der Einsatz eines Trockners, speziell bei höheren Temperaturen, die Lebensdauer deutlich verringern.