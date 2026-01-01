Premium MF Tuch Shine blau 38 x 38 cm 5 x | Kärcher

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Artikelnummer: 6.999-155.0
Textilienart
Mehrwegtextilien
Textilienmaterial
85% PET / 15% PA
Herstellungsart
Rundgestrick
Waschtemperatur (°C)
60
Waschempfehlung (°C)
60
Waschzyklen¹⁾
500
Menge (Stück)
5
Gewicht pro Produkt / Gewicht pro m² (kg / g/m²)
0.1 / 215
Abmessungen (L × B) (mm)
400 x 400
Anwendungsgebiete