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    Premium MF Tuch Silver gelb 40 x 40 cm 5 x | Kärcher

    Yellow microfiber cloth with a blue label in the top left corner, displaying brand information.

    Premium MF Tuch Silver gelb 40 x 40 cm 5 x

    Artikelnummer: 9.212-093.0

    • Mikrofasertuch 80 % PET, 20 % PA
    • 40 × 40 cm, 300 g/m²
    • Universal ideal für Oberflächen mit hohem Kontaminationsrisiko
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    Bei Einhaltung bzw. Verwendung der empfohlenen Temperaturen und Waschmittel. Zusätzlich kann der Einsatz eines Trockners, speziell bei höheren Temperaturen, die Lebensdauer deutlich verringern.