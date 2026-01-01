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    Premium Mopp Kit Klettsystem ErgoHandle 40 cm | Kärcher

    Grey Kärcher mop head with turquoise accents and a detachable handle, shown from top and side views.

    Premium Mopp Kit Klettsystem ErgoHandle 40 cm

    Artikelnummer: 9.212-013.0

    • Moppsystem Kletthalterung, patentierter und gelenkschonender Halter
    • Einfache Klettanbringung
    • Hochergonomischer und höhenverstellbarer Aluminiumstiel