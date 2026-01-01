Premium Mopphalter Flex 40 cm | Kärcher

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Artikelnummer: 9.212-014.0
Textilienfixierung
Uni System
Arbeitsbreite (cm)
40
Menge (Stück)
1
Gewicht pro Produkt (kg)
0.3
Verpackungsgewicht (kg)
0.4
Abmessungen (L × B) (mm)
400 x 110
Abmessungen, verpackt (mm)
400 x 110 x 100
Anwendungsgebiete