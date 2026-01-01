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    Premium Mopphalter Flex 40 cm | Kärcher

    Grey and turquoise Kärcher mop head with adjustable handle attachment, viewed from above.

    Premium Mopphalter Flex 40 cm

    Artikelnummer: 9.212-014.0

    • Uni-System-Halterung mit Blocksystem
    • Schnelles Anbringen und sicheres Abwerfen
    • Sprühmethode, Vorkonditionierungsmethode und Eimermethode