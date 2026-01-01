Premium Mopphalter Klettsystem 40 cm | Kärcher

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Artikelnummer: 6.999-272.0
Programm
ADVANCED
Textilienfixierung
Klett
Arbeitsbreite (cm)
40
Menge (Stück)
1
Gewicht pro Produkt (kg)
0.3
Verpackungsgewicht (kg)
0.4
Abmessungen (L × B) (mm)
400 x 95
Abmessungen, verpackt (mm)
400 x 100 x 45
Anwendungsgebiete