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    Premium Mopphalter Klettsystem 60 cm | Kärcher

    Two grey mop heads with turquoise connectors, one showing the top view and the other the bottom view.

    Premium Mopphalter Klettsystem 60 cm

    Artikelnummer: 6.999-321.0

    Staubwischgerät Klett, 60 cm zur Verwendung mit passender Padsohle und Staubbindetüchern von Kärcher. Mit praktischem Klettschienen zur Befestigung der Padsohle 60 cm.