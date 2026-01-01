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    Velook Lampo Halter, 40 cm | Kärcher

    Grey mop head with teal circular buttons and adjustable handle attachment, viewed from above.

    Velook Lampo Halter, 40 cm

    Artikelnummer: 9.212-110.0

    • Kletthalterung mit Blocksystem, Schnellwechselhalter LAMPO
    • Einfache Klettanbringung
    • Sprühmethode und Vorkonditionierungsmethode