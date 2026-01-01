Lamello Lampo, 60 cm | Kärcher

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Artikelnummer: 9.212-117.0Lamello MultiLink Halter mit Gummi Lamellen und Tuch-Clips zum Trockenwischen, inkl. MultiLink Adapter für ø 23 mm Stiele.
Programm
STANDARD
Schmutzart
Lose Verschmutzung
Textilienart
Einwegtextilien
Arbeitsbreite (cm)
60
Material
PP
Menge (Stück)
1
Gewicht pro Produkt (kg)
0.7
Verpackungsgewicht (kg)
0.9
Abmessungen (L × B) (mm)
540 x 105
Abmessungen, verpackt (mm)
540 x 105 x 230
Ausrüstung
Anwendungsgebiete