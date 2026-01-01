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    Lamello Lampo, 60 cm | Kärcher

    Grey mop head with turquoise circular pads at corners, viewed from above.

    Lamello Lampo, 60 cm

    Artikelnummer: 9.212-117.0

    Lamello MultiLink Halter mit Gummi Lamellen und Tuch-Clips zum Trockenwischen, inkl. MultiLink Adapter für ø 23 mm Stiele.