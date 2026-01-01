Premium Mopphalter Tasche SafeClip 50 cm | Kärcher

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Artikelnummer: 6.999-276.0
Bodenart
Hartböden
Textilienfixierung
Taschen
Arbeitsbreite (cm)
50
Menge (Stück)
1
Gewicht pro Produkt (kg)
0.9
Verpackungsgewicht (kg)
1
Abmessungen (L × B) (mm)
500 x 130
Abmessungen, verpackt (mm)
500 x 130 x 72
Anwendungsgebiete