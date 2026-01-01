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    Premium Mopphalter Tasche SafeClip 50 cm | Kärcher

    Grey Kärcher mop head with turquoise connectors, featuring a central pivot and Kärcher branding on the right side.

    Premium Mopphalter Tasche SafeClip 50 cm

    Artikelnummer: 6.999-276.0

    • Taschenhalterung mit Clip und Blocksystem
    • Einfaches Anbringen und sicheres Abwerfen
    • Vorkonditionierungsmethode