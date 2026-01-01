Premium Schaber Safe Grip MultiLink 10 x 23 cm | Kärcher

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Artikelnummer: 6.999-126.0Kleiner Schaber aus Metall von Kärcher. Mit Klinge, Schutzkappe und Kurzhandgriff. Ersatzklingen erhältlich, zum Einsatz mit Aluminium-Teleskopstiel geeignet.
Menge (Stück)
1
Gewicht pro Produkt (kg)
0.2
Verpackungsgewicht (kg)
0.2
Abmessungen (L × B) (mm)
105 x 230
Abmessungen, verpackt (mm)
105 x 230 x 30
Ausrüstung
Anwendungsgebiete