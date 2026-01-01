Premium Staubmopphalter Lamello 60 cm | Kärcher

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Artikelnummer: 6.999-152.0Sterilisierbarer Halter mit Gummilippen (60 cm) und Quick-Verschluss. Zur Verwendung mit staubbindenden Einwegtüchern bei der Trockenreinigung. Sehr einfach sauber zu halten.
Programm
ADVANCED
Textilienart
Einwegtextilien
Arbeitsbreite (cm)
60
Material
PP
Menge (Stück)
1
Gewicht pro Produkt (kg)
0.7
Abmessungen (L × B) (mm)
600 x 110
Anwendungsgebiete