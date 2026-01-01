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    Premium Teleskopstiel 97-184 cm D 23 mm | Kärcher

    Telescopic pole with turquoise grips, extended vertically against a white background.

    Premium Teleskopstiel 97-184 cm D 23 mm

    Artikelnummer: 6.999-111.0

    • Höhenverstellbarer Aluminiumstiel, ergonomische, rutschfeste Griffe und Knauf
    • 97–184 cm, 23 mm Durchmesser