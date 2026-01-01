Premium Teleskopstiel 97-184 cm D 23 mm | Kärcher

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Artikelnummer: 6.999-111.0
Stielart
Teleskop
Stiellänge (mm)
1840
Stieldurchmesser (mm)
23
Menge (Stück)
1
Verpackungsgewicht (kg)
0.4
Länge (mm)
260
Abmessungen, verpackt (mm)
260 x 260 x 1840
Anwendungsgebiete