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    PressurePro Aktivreiniger, alkalisch RM 81 | Kärcher

    Blue Kärcher drum with a label detailing product information and images, including a cleaning scene.

    PressurePro Aktivreiniger, alkalisch RM 81

    Artikelnummer: 6.295-558.0

    Reinigungsaktives und materialschonendes Hochdruckreinigungskonzentrat für starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen. Für Fahrzeugwäsche, Planenreinigung und Motorwäsche geeignet. NTA-frei.