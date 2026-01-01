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    PressurePro Aktivreiniger, alkalisch RM 81 | Kärcher

    Black Kärcher PressurePro Professional cleaner bottle with yellow cap, featuring product label and safety symbols.

    PressurePro Aktivreiniger, alkalisch RM 81

    Artikelnummer: 6.295-555.0

    Reinigungsaktives und materialschonendes Hochdruckreinigungskonzentrat für starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen. Für Fahrzeugwäsche, Planenreinigung und Motorwäsche geeignet. NTA-frei.