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    PressurePro Aktivreiniger, neutral RM 55 | Kärcher

    Black Kärcher PressurePro cleaner bottle with yellow cap, labelled for professional use, featuring an image of a building facade.

    PressurePro Aktivreiniger, neutral RM 55

    Artikelnummer: 6.295-579.0

    Universeller Aktivreiniger für Hochdruckreiniger zur Beseitigung von Fett-, Öl- und Emissionsverschmutzungen und Insektenrückständen auf Fassaden und empfindlichen Oberflächen.