PressurePro Aktivreiniger, neutral RM 55 | Kärcher

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Artikelnummer: 6.295-579.0Universeller Aktivreiniger für Hochdruckreiniger zur Beseitigung von Fett-, Öl- und Emissionsverschmutzungen und Insektenrückständen auf Fassaden und empfindlichen Oberflächen.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
129 x 127 x 300
Gewicht (kg)
2.5
pH-Wert
10
Gebindegröße (l)
2.5
Verpackungseinheit (Stück)
4
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
2.9
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete