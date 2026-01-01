PressurePro Aktivreiniger, Pulver RM 80 | Kärcher

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Artikelnummer: 6.295-237.0Hochkonzentriertes, rieselfähiges und wasserlösliches Pulver mit frischem Geruch. Löst Öl-, Fett- und Emissionsverschmutzungen, reinigungsaktiv in allen Temperaturbereichen, materialschonend.
Gebindegröße (kg)
20
Verpackungseinheit (Stück)
1
pH-Wert
10.9
Gewicht (kg)
20
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
20.4
Abmessungen (L × B × H) (mm)
750 x 450 x 120
Produkt
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete