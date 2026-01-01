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    PressurePro Aktivreiniger, Pulver RM 80 | Kärcher

    White bag of Kärcher blasting media with a label showing product details and images, placed on a white background.

    PressurePro Aktivreiniger, Pulver RM 80

    Artikelnummer: 6.295-237.0

    Hochkonzentriertes, rieselfähiges und wasserlösliches Pulver mit frischem Geruch. Löst Öl-, Fett- und Emissionsverschmutzungen, reinigungsaktiv in allen Temperaturbereichen, materialschonend.
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