PressurePro Aktivreiniger, sauer RM 25 | Kärcher

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Artikelnummer: 6.295-420.0Saures Hochdruck-Grundreinigungsmittel für den Sanitärbereich und die Lebensmittelindustrie. Entfernt Ablagerungen und Beläge von Kalk, Rost, Bier- und Milchstein sowie Fette und Eiweiße.
Gebindegröße (l)
20
Verpackungseinheit (Stück)
1
Gewicht (kg)
21.9
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
22.7
Abmessungen (L × B × H) (mm)
260 x 230 x 430
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete