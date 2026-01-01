PressurePro Aktivreiniger, sauer RM 25 | Kärcher

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Artikelnummer: 6.295-588.0Saures Hochdruck-Grundreinigungsmittel für den Sanitärbereich und die Lebensmittelindustrie. Entfernt Ablagerungen und Beläge von Kalk, Rost, Bier- und Milchstein sowie Fette und Eiweiße.
Gebindegröße (l)
2.5
Verpackungseinheit (Stück)
4
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
3
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Gesetzliche Gewährleistung
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete