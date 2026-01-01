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    PressurePro Entwachser RM 36 | Kärcher

    Silver container with a red cap, labeled Kärcher RM 36.

    PressurePro Entwachser RM 36

    Artikelnummer: 6.295-423.0

    Entkonservierungsmittel, löst materialschonend Schutzwachsfilme und Fettrückstände von Lackoberflächen. Sehr gut mit Hochdruckreinigern zu verwenden und frei von Halogenkohlenwasserstoffen.
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