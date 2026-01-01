Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    PressurePro Fassadenreiniger, Gel RM 43 | Kärcher

    Large container of Kärcher RM 43 cleaning solution with label detailing usage instructions and product information.

    PressurePro Fassadenreiniger, Gel RM 43

    Artikelnummer: 6.295-447.0

    Kraftvoller Fassadenreiniger mit Gelformel. Entfernt Ruß-, Öl-, Fett- und Umweltverschmutzungen. Geeignet für Stein-, Klinker-, Rauputz-, Kunststoff-, Holz- und Glasfassaden.