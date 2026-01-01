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    PressurePro Fett- und Eiweißlöser RM 731 | Kärcher

    Kärcher RM 731 detergent container with label detailing product information and usage instructions.

    PressurePro Fett- und Eiweißlöser RM 731

    Artikelnummer: 6.295-402.0

    Entfernt selbst stärkste Fett-, Eiweiß-, Öl- und Rußverschmutzungen von Fußböden, Arbeitsflächen und Maschinen. Besonders für lebensmittelverarbeitende Betriebe geeignet.