PressurePro Fett- und Eiweißlöser RM 731 | Kärcher

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Artikelnummer: 6.295-402.0Entfernt selbst stärkste Fett-, Eiweiß-, Öl- und Rußverschmutzungen von Fußböden, Arbeitsflächen und Maschinen. Besonders für lebensmittelverarbeitende Betriebe geeignet.
Gebindegröße (l)
5
Verpackungseinheit (Stück)
1
pH-Wert
13
Gewicht (kg)
5.5
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
5.8
Abmessungen (L × B × H) (mm)
190 x 140 x 250
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Gesetzliche Gewährleistung
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete