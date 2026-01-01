PressurePro Intensiv-Grundreiniger RM 750 | Kärcher

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Artikelnummer: 6.295-539.0Der kraftvolle Grundreiniger entfernt gründlich hartnäckigste Verschmutzungen wie Öl, Fett, Ruß, Blut- und Eiweißverschmutzungen. Schaumarm eingestellt und daher auch zur maschinellen Bodenreinigung geeignet.
Gebindegröße (l)
10
Verpackungseinheit (Stück)
1
pH-Wert
14
Gewicht (kg)
11.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
11.8
Abmessungen (L × B × H) (mm)
290 x 190 x 230
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete