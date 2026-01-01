Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Saug-, Wischroboter! ☀️

    PressurePro Intensiv-Grundreiniger RM 750 | Kärcher

    Kärcher RM 750 detergent container, orange liquid, with label detailing product information and usage instructions.

    PressurePro Intensiv-Grundreiniger RM 750

    Artikelnummer: 6.295-539.0

    Der kraftvolle Grundreiniger entfernt gründlich hartnäckigste Verschmutzungen wie Öl, Fett, Ruß, Blut- und Eiweißverschmutzungen. Schaumarm eingestellt und daher auch zur maschinellen Bodenreinigung geeignet.