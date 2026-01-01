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    PressurePro Intensiv-Grundreiniger RM 750 | Kärcher

    Blue Kärcher RM 750 barrel with label, standing upright on a white background.

    PressurePro Intensiv-Grundreiniger RM 750

    Artikelnummer: 6.295-540.0

    Der kraftvolle Grundreiniger entfernt gründlich hartnäckigste Verschmutzungen wie Öl, Fett, Ruß, Blut- und Eiweißverschmutzungen. Schaumarm eingestellt und daher auch zur maschinellen Bodenreinigung geeignet.