PressurePro Kalklösesäure RM 101 | Kärcher

Das Entkalkungsmittel mit Soforteffekt bei allen anorganischen Ablagerungen: Die PressurePro Kalklösesäure RM 101 von Kärcher löst schnell selbst hartnäckigste Kalk- und Reinigungsmittelrückstände und bietet dazu anhaltenden Korrosionsschutz in den wasserführenden Teilen von Kalt- und Heißwasser-Hochdruckreinigern. RM 101 ist in der Lage, die Leistungsfähigkeit bereits verkalkter Heizschlangen wiederherzustellen, somit den Wasserdurchfluss zu erhöhen, den Energieverbrauch beim Reinigen zu senken und insgesamt die Geräteleistung zu verbessern.