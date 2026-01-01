PressurePro Kalklösesäure RM 101 | Kärcher

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Artikelnummer: 6.295-398.0Entkalkungsmittel auf Salzsäurebasis, speziell für Heizschlangen in Hochdruckreinigern. Löst selbst hartnäckigste Kalk- und Reinigungsmittelrückstände und schützt gleichzeitig vor Korrosion.
Gebindegröße (l)
5
Verpackungseinheit (Stück)
1
Gewicht (kg)
5.6
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
5.8
Abmessungen (L × B × H) (mm)
192 x 145 x 248
Produkt
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete