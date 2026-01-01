PressurePro Oberflächenreiniger, sauer RM 93 Agri | Kärcher

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Artikelnummer: 6.295-658.0Saurer Oberflächenreiniger für Melkstände, Milchkammern und Ställe. Entfernt hartnäckigste Beläge wie Kalk, Mineralien und Rost. Korrosionsinhibitoren schonen die Stalleinrichtung.
Gebindegröße (l)
10
Verpackungseinheit (Stück)
1
pH-Wert
1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
11.4
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Gesetzliche Gewährleistung
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete