Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    PressurePro Oberflächenreiniger, sauer RM 93 Agri | Kärcher

    Kärcher RM 93 Agri detergent container with label detailing product information and usage instructions.

    PressurePro Oberflächenreiniger, sauer RM 93 Agri

    Artikelnummer: 6.295-658.0

    Saurer Oberflächenreiniger für Melkstände, Milchkammern und Ställe. Entfernt hartnäckigste Beläge wie Kalk, Mineralien und Rost. Korrosionsinhibitoren schonen die Stalleinrichtung.