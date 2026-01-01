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    PressurePro Öl- und Fettlöser Extra RM 31 | Kärcher

    Large yellow liquid container with metal cage, red cap on top, and label on the side.

    PressurePro Öl- und Fettlöser Extra RM 31

    Artikelnummer: 6.295-072.0

    Hochkonzentriertes Hochdruck-Grundreinigungsmittel. Beseitigt in allen Temperaturbereichen äußerst effektiv stärkste Verschmutzungen wie Öl, Fett, Teer, Ruß oder Rauchharz.