PressurePro Öl- und Fettlöser Extra RM 31 | Kärcher

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Artikelnummer: 6.295-422.0Hochkonzentriertes Hochdruck-Grundreinigungsmittel. Beseitigt in allen Temperaturbereichen äußerst effektiv stärkste Verschmutzungen wie Öl, Fett, Teer, Ruß oder Rauchharz.
Gebindegröße (l)
200
Verpackungseinheit (Stück)
1
pH-Wert
14
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
235
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Gesetzliche Gewährleistung
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete