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    PressurePro Öl- und Fettlöser Extra RM 31 | Kärcher

    Blue Kärcher RM 31 barrel with label, standing upright against a white background.

    PressurePro Öl- und Fettlöser Extra RM 31

    Artikelnummer: 6.295-422.0

    Hochkonzentriertes Hochdruck-Grundreinigungsmittel. Beseitigt in allen Temperaturbereichen äußerst effektiv stärkste Verschmutzungen wie Öl, Fett, Teer, Ruß oder Rauchharz.