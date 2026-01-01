PressurePro Öl- und Fettlöser Extra RM 31 | Kärcher

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Artikelnummer: 6.295-584.0Hochkonzentriertes Hochdruck-Grundreinigungsmittel. Beseitigt in allen Temperaturbereichen äußerst effektiv stärkste Verschmutzungen wie Öl, Fett, Teer, Ruß oder Rauchharz.
Gebindegröße (l)
2.5
Verpackungseinheit (Stück)
4
pH-Wert
14
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
3.1
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete