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    PressurePro Phosphatiermittel RM 48 | Kärcher

    White Kärcher RM 48 container with label, featuring cleaning product details and images, against a plain background.

    PressurePro Phosphatiermittel RM 48

    Artikelnummer: 6.295-219.0

    Entfetten und Phosphatieren in einem Arbeitsgang. Erzeugt einen temporären Korrosionsschutz und bietet eine gute Lackhaftgrundlage. Verarbeitet erzeugt es blaugelbe Eisenphosphatschichten.