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    PressurePro Rauchharzentferner RM 33 | Kärcher

    Blue plastic barrel with a label marked "RM 33" and Kärcher branding, standing upright on a white background.

    PressurePro Rauchharzentferner RM 33

    Artikelnummer: 6.295-561.0

    Der flüssige, äußerst kraftvolle Grundreiniger für die Entfernung extremer Öl-, Fett-, Teer-, Ruß- und Rauchharzverschmutzungen sowie eingebrannter Zuckerglasuren. 