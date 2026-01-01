Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    PressurePro Rauchharzentferner RM 33 | Kärcher

    Kärcher RM 33 cleaning solution in a large, translucent container with a label detailing product information.

    PressurePro Rauchharzentferner RM 33

    Artikelnummer: 6.295-560.0

    Der flüssige, äußerst kraftvolle Grundreiniger für die Entfernung extremer Öl-, Fett-, Teer-, Ruß- und Rauchharzverschmutzungen sowie eingebrannter Zuckerglasuren. 