PressurePro Schaumreiniger, alkalisch RM 58 | Kärcher

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Artikelnummer: 6.295-100.0Entfernt die hartnäckigsten Öl-, Fett- und eiweißhaltigen Verschmutzungen sowie Lebensmittelrückstände von Fliesen, Kacheln und aus Containern. Lange Kontaktzeiten durch Schaumteppich.
Gebindegröße (l)
20
Verpackungseinheit (Stück)
1
pH-Wert
13
Gewicht (kg)
21.3
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
22.2
Abmessungen (L × B × H) (mm)
260 x 237 x 430
Produkt
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete