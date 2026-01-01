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    PressurePro Schaumreiniger, alkalisch RM 91 Agri | Kärcher

    Kärcher RM 91 Agri detergent container with label detailing product information and usage instructions.

    PressurePro Schaumreiniger, alkalisch RM 91 Agri

    Artikelnummer: 6.295-654.0

    Der Schaumreiniger bietet hervorragende Fettlöseeigenschaften und entfernt organisches Material wie Dung und Schmutz mühelos. Ideal zur Reinigung von Geflügel-, Schweine- und Rinderställen sowie im Melkstand.