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    PressurePro Schaumreiniger, neutral RM 57 | Kärcher

    Blue Kärcher RM 57 detergent container with label detailing product information.

    PressurePro Schaumreiniger, neutral RM 57

    Artikelnummer: 6.295-178.0

    Materialschonendes, neutrales Schaumreinigungsmittel für Öl-, Fett- und Eiweißverschmutzungen. Der stabile Schaumteppich erhöht die Reinigungswirkung und lässt sich gut abspülen.