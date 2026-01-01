PressurePro Schaumreiniger RM 838 direct | Kärcher

Zur einfachen, direkten und berührungslosen Anwendung mit Schaumlanzen ohne Voranmischung – der PressurePro Schaumreiniger RM 838 direct von Kärcher. Der silikonfreie Reiniger bildet einen feinporigen, voluminösen, lang anhaftenden alkalischen Schaum, der auch auf vertikalen Oberflächen haftet. Öle, Fette, Insektenrückstände, Vogelkot, Straßenschmutz und selbst stark anhaftende Verschmutzungen aus der Landwirtschaft werden so zuverlässig von Fahrzeugen aller Art entfernt. Ob Pkw, Lkw, Traktoren, Geräte und Maschinen in landwirtschaftlichen Betrieben oder auch Kommunalmaschinen: Durch den haftenden Schaum werden keine mechanischen Werkzeuge wie Bürsten benötigt, Mikrokratzer auf Lackoberflächen werden so verhindert. Die nur kurze Einwirkzeit des PressurePro Schaumreinigers RM 838 direct beschleunigt zudem die komplette Fahrzeugreinigung erheblich.