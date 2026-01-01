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    PressurePro Schaumreiniger RM 838 direct | Kärcher

    Kärcher foam cleaner container with label showing car wheel, product details, and concentration information.

    PressurePro Schaumreiniger RM 838 direct

    Artikelnummer: 6.295-979.0

    Ermöglicht eine berührungslose Fahrzeugwäsche. Entfernt lackschonend und mühelos auch starke Öl- und Fettverschmutzungen, Insektenrückstände sowie aggressiven Straßenschmutz.
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