PressurePro Schaumreiniger RM 838 direct | Kärcher

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Artikelnummer: 6.295-979.0Ermöglicht eine berührungslose Fahrzeugwäsche. Entfernt lackschonend und mühelos auch starke Öl- und Fettverschmutzungen, Insektenrückstände sowie aggressiven Straßenschmutz.
Gebindegröße (l)
3
Verpackungseinheit (Stück)
1
pH-Wert
12
Gewicht (kg)
3.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
3.3
Abmessungen (L × B × H) (mm)
153 x 115 x 240
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete