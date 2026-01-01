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    PressurePro Schaumreiniger, sauer RM 59 | Kärcher

    Kärcher RM 59 detergent container with label detailing product information, featuring a white and yellow design.

    PressurePro Schaumreiniger, sauer RM 59

    Artikelnummer: 6.295-192.0

    Entfernt mühelos starke Ablagerungen und Beläge wie Kalk, Rost, Fett, Eiweiß, Bier- und Milchstein an Fliesen, Kacheln und Containern. Sehr stabiler Schaumteppich auf allen Oberflächen. 