PressurePro Schaumreiniger, sauer RM 59 | Kärcher

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Artikelnummer: 6.295-192.0Entfernt mühelos starke Ablagerungen und Beläge wie Kalk, Rost, Fett, Eiweiß, Bier- und Milchstein an Fliesen, Kacheln und Containern. Sehr stabiler Schaumteppich auf allen Oberflächen.
Gebindegröße (l)
20
Verpackungseinheit (Stück)
1
pH-Wert
2
Gewicht (kg)
21.2
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
22
Abmessungen (L × B × H) (mm)
260 x 237 x 430
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete