PressurePro Schaumreiniger, sauer RM 59 | Kärcher

Unser saurer, farbstoff- und duftfreier PressurePro Schaumreiniger RM 59 enthält eine leistungsstarke Kombination aus natürlicher Ameisen- und Zitronensäure, die im Zusammenspiel mit schaumverstärkenden Tensiden selbst stark anhaftende Verschmutzungen zuverlässig entfernt. Der Reiniger bildet dazu (auch an vertikalen Flächen) einen stabilen Schaumteppich mit intensiver Reinigungswirkung, der sich dennoch gut abspülen lässt. Rückstände von Milch- und Bierstein, Rost, Fetten, Proteinen, Kalk und sonstige mineralische Verschmutzungen sowie Sprührückstände von beispielsweise Insektiziden werden restlos beseitigt. Kärcher bietet mit den PressurePro RM 57, RM 58 und RM 59 eine Reihe an Schaumreinigern für Hochdruckanwendungen in der lebensmittelverarbeitenden Industrie, Küchen in Gastronomie, Catering, Kantinen, Großküchen, Metzgereien, Schlachtereien und Bäckereien, die über eine HACCP-Konformitäts-Bestätigung des Instituts Fresenius verfügen. Je nach Bedarf und Einsatzzweck sind sie zur Reinigung von Oberflächen, Wänden, Böden, Transportbändern, Maschinen, Geräten, Kisten, Lebensmitteltanks und Fässern sowie Kühlräumen geeignet.