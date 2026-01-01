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    PressurePro Solarreiniger RM 99 | Kärcher

    Kärcher RM 99 container with label, featuring text and an image of solar panels.

    PressurePro Solarreiniger RM 99

    Artikelnummer: 6.295-799.0

    Hocheffizientes, materialschonendes und biologisch abbaubares Reinigungsmittel zur rückstandslosen und streifenfreien Reinigung von Solar- und Photovoltaikanlagen sowie von Glasflächen. 