PressurePro Solarreiniger RM 99 | Kärcher

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Artikelnummer: 6.295-799.0Hocheffizientes, materialschonendes und biologisch abbaubares Reinigungsmittel zur rückstandslosen und streifenfreien Reinigung von Solar- und Photovoltaikanlagen sowie von Glasflächen.
Gebindegröße (l)
20
pH-Wert
9
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
21.2
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete