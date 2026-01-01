Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    PressurePro Systempflege RM 110 | Kärcher

    Blue Kärcher drum with PressurePro Professional label, featuring an image of metal coils and product details.

    PressurePro Systempflege RM 110

    Artikelnummer: 6.295-305.0

    Zum Schutz vor Kalkablagerungen im Heizschlangensystem (bis 150 °C) von Heißwasser-Hochdruckreinigern. Ideal geeignet bei der Verwendung mittelharten bis harten Wassers.