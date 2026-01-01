PressurePro Systempflege RM 110 | Kärcher

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Artikelnummer: 6.295-488.0Zum Schutz vor Kalkablagerungen im Heizschlangensystem (bis 150 °C) von Heißwasser-Hochdruckreinigern. Ideal geeignet bei der Verwendung mittelharten bis harten Wassers.
Gebindegröße (l)
20
Verpackungseinheit (Stück)
1
pH-Wert
9
Gewicht (kg)
20.3
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
21.6
Abmessungen (L × B × H) (mm)
230 x 250 x 420
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Anwendungsgebiete