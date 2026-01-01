Forecourtgerät PT Fp | Kärcher

Es gibt viele Gründe, weshalb es in Fahrzeugen zu Geruchsbeeinträchtigungen kommt, sei es durch das Rauchen, sei es durch den Familienhund, der ein Bad im Waldsee genommen hat. Mit dem frostgeschützten und wintertauglichen Duftsprühgerät Perfume Tower PT Fp neutralisieren Ihre Kunden diese unangenehmen Gerüche schnell und einfach. Dabei kann zwischen 4 unterschiedlichen Düften gewählt werden, ganz nach individuellem Geschmack und garantiert ohne eine Vermischung der einzelnen Essenzen. Die Laufzeit des Geräts ist stufenlos bis zu 7 Minuten einstellbar. Und auch die individuelle Programmierung des elektronischen Münzprüfers, der Münzen und Wertmarken erkennt, gestaltet sich denkbar einfach und schnell.

Vier verschiedene Düfte möglich Keine Vermischung der einzelnen Düfte. Reine Duftessenzen, die fast jedem Geschmack entsprechen. Elektronischer Münzprüfer Individuelle und einfache Programmierung. Verwendung unterschiedlicher Münz- und Wertmarkentypen mit nur einem Münzprüfer problemlos möglich. Programmierbare Laufzeit Stufenlose Einstellung der Laufzeit bis zu 7 Minuten. Zur individuellen Anpassung an lokale Gegebenheiten.