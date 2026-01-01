Forecourtgerät PT | Kärcher

Vier unterschiedliche Duftessenzen stehen zur Verfügung, um mit dem Duftsprüher Perfume Tower PT unangenehme Gerüche in Fahrzeugen, wie beispielsweise Tabakrauch, effizient und schnell zu neutralisieren. Bei der Auswahl der Düfte haben wir auf ein breites Spektrum geachtet, um so möglichst jeden Kundenwunsch erfüllen zu können. Ein ungewolltes Vermischen der Düfte ist technisch ausgeschlossen. Der elektronische Münzprüfer ist genauso wie die Laufzeit einfach und schnell nach Ihren individuellen Ansprüchen programmier- und einstellbar. Der elektronische Münzprüfer ist sowohl für Münzen als auch für Wertmarken geeignet und genauso wie die Laufzeit (stufenlos bis zu 7 Minuten Betriebsdauer) einfach und schnell nach Ihren individuellen Ansprüchen programmier- und einstellbar.

Vier verschiedene Düfte möglich Keine Vermischung der einzelnen Düfte. Reine Duftessenzen, die fast jedem Geschmack entsprechen. Elektronischer Münzprüfer Individuelle und einfache Programmierung. Verwendung unterschiedlicher Münz- und Wertmarkentypen mit nur einem Münzprüfer problemlos möglich. Programmierbare Laufzeit Stufenlose Einstellung der Laufzeit bis zu 7 Minuten. Zur individuellen Anpassung an lokale Gegebenheiten.