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    Forecourtgerät PT | Kärcher

    Kärcher professional cleaning station with buttons, coin slot, and spray icon on a grey and silver panel.

    Forecourtgerät

    PT

    Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.

    Artikelnummer: 1.534-908.0

    Duftsprüher Perfume Tower PT von Kärcher. Das Forecourtgerät zur mühelosen und nachhaltigen Neutralisierung unangenehmer Gerüche in Fahrzeugen.
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