Forecourtgerät PT | Kärcher

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Forecourtgerät
Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.
Artikelnummer: 1.534-908.0Duftsprüher Perfume Tower PT von Kärcher. Das Forecourtgerät zur mühelosen und nachhaltigen Neutralisierung unangenehmer Gerüche in Fahrzeugen.
Schutzklasse
IP44
Anzahl der Stromphasen (Ph)
1
Spannung (V)
230
Frequenz (Hz)
50
Aufnahmeleistung (kW)
0.3
Verbrauch Parfüm-Wassergemisch (ml/min)
50
Ausrüstung
Anwendungsgebiete