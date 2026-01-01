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    Sprühextraktionsgerät Puzzi 8/1 Adv | Kärcher

    Kärcher carpet cleaner with a transparent water tank, long hose, and two cleaning attachments on a white background.

    Sprühextraktionsgerät

    Puzzi 8/1 Adv

    Artikelnummer: 1.100-241.0

    • 8-l-Frischwasserbehälter, exzellentes Reinigungsergebnis von Textilien, robust
    • Leistungsstarke Pumpen- und Motortechnik, entnehmbarer 2-in-1-Behälter
    • Teppichbodendüse 240 mm, Polsterdüse kurz, Sprüh-/Saugschlauch 2,5 m