Sprühextraktionsgerät Puzzi 8/1 Adv | Kärcher

Dank seiner hervorragenden Rücksaugleistung ermöglicht der professionelle Waschsauger Puzzi 8/1 Adv von Kärcher sehr gute und hygienische Reinigungsergebnisse sowie eine schnelle Wiederbegehbarkeit von textilen Flächen. Dazu sprüht das Sprühextraktionsgerät die Reinigungslösung tief in die Textilfasern ein, saugt diese anschließend inklusive des gelösten Schmutzes wieder ab und eignet sich so perfekt zur Reinigung von Polstern, Teppichböden und anderen textilen Oberflächen. Seine robuste, kompakte Bauweise sorgt für eine lange Lebensdauer und damit eine hohe Wirtschaftlichkeit – ideal für Gebäudereiniger, im Hotel- und Gaststättengewerbe oder bei der Fahrzeuginnenreinigung. Zur besseren Sicht auf die Schmutzflotte sind der Gerätedeckel sowie die Polster- und die Bodendüse transparent gehalten. Ein Sichtfenster am Griff erhöht die Kontrollmöglichkeiten weiter wirkungsvoll. Das geringe Gewicht des Puzzi 8/1 Adv und ein ergonomischer Tragegriff ermöglichen einen einhändigen Transport. Große, per Hand oder Fuß bedienbare Drucktasten erhöhen dazu den Anwenderkomfort.

Hervorragende Reinigungsleistung Perfekte Tiefenreinigung textiler Oberflächen und Teppichflächen. Schnelle Trocknung und Wiederbegehbarkeit dank sehr guter Rücksaugleistung. Exzellentes Reinigungsergebnis mit sichtbarem Vorher-Nachher-Effekt. Ergonomische und extra kurze Polsterdüse Mit nur einem Finger bedienbare Griff- und Druckschalter. Praktische Knaufform ermöglicht unterschiedliche Haltepositionen. Rotes Düsenmundstück sorgt für effizienten Wasserverbrauch. Umfangreiches Set zur Teppichreinigung Flexible Sauglippe für optimalen Saugwinkel und beste Trocknungsergebnisse. 240 mm breite Bodendüse mit integriertem Sprüh-/Saugrohr. Ergonomischer Zweihandgriff für mehr Anwendungskomfort. Geringes Gewicht und kompaktes, robustes Design Müheloser, auch einhändiger Transport über Absätze und Treppenstufen. Ermöglicht lange, ermüdungsfreie Arbeitsintervalle. Lange Lebensdauer sorgt für hohe Wirtschaftlichkeit. Entnehmbarer, smarter 2-in-1-Behälter Schnelles und einfaches Befüllen des Frischwassertanks. Komfortables und einfaches Entleeren des Schmutzwassers. Quickstart-Illustration für einfachste Bedienung. Einfache Bedienung durch 2 große Drucktasten Kein lästiges Bücken: Das Gerät lässt sich schnell und einfach mit dem Fuß ein- und ausschalten. Schnelle 1-Schritt-Methode: kombiniertes Sprühen und Saugen in einem Vorgang. 2-Schritt-Methode: Fasern einsprühen und einwirken lassen – danach absaugen. Große Hinterräder und flexible 360°-Lenkrollen Einfache Manövrierbarkeit auch auf unebenen Flächen. Besonders wendig und beim Reinigen flexibel zu handhaben. Klappbarer Kabelhaken Zur sicheren Aufbewahrung des Netzkabels. Praktisch und kabelschonend. Das Gerät lässt sich einfach und komfortabel transportieren und verstauen. Große offene Frischwasser-Einfüllöffnung Bequemes, sicheres und schnelles Befüllen mit Frischwasser. Gut sichtbarer Maximal-Level-Indikator. Beim Hinterherziehen oder Zurückstoßen des Geräts kein Überschwappen. Integrierte Aufbewahrung für Polster- und Teppichbodendüse Dank Clipkonstruktion ist die Polsterdüse jederzeit griffbereit. Integrierte Saugrohraufnahme mit Bodendüse im Tragegriff.