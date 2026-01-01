Sprühextraktionsgerät Puzzi 8/1 Go!Further | Kärcher

Das limitiert verfügbare schwarze Sprühextraktionsgerät Puzzi 8/1 Go!Further aus 44 Prozent recyceltem Kunststoff¹⁾ ist mit exklusivem Zubehör, einer 1-Liter-Flasche des Reinigungsmittels RM 764N OA, ausgestattet. Der Waschsauger liefert bei der Polsterreinigung und Fleckentfernung auf textilen Flächen hygienische Reinigungsergebnisse und überzeugt durch hohe Wirtschaftlichkeit. Durch das Einsprühen der Reinigungslösung tief in die Fasern und das anschließende Absaugen des gelösten Schmutzes wird eine gründliche Sauberkeit erzielt. Die effiziente Rücksaugleistung ermöglicht zudem eine schnelle Trocknung und kurze Wiederbegehbarkeit. Damit erfüllt das Sprühextraktionsgerät die hohen Anforderungen von Reinigungsprofis im Hotel- und Gaststättengewerbe ebenso wie in der Fahrzeuginnenreinigung. Mit der serienmäßigen, extra kurzen Polsterdüse lassen sich auch enge Bereiche komfortabel reinigen. Das geringe Gewicht in Kombination mit dem ergonomischen Tragegriff ermöglicht einen mühelosen Transport mit nur einer Hand. Transparenter Gerätedeckel und Handdüse bieten freie Sicht auf die Schmutzflotte.

Hervorragende Reinigungsleistung Perfekte Tiefenreinigung textiler Oberflächen. Schnelle Trocknung und Wiederbegehbarkeit dank sehr guter Rücksaugleistung. Exzellentes Reinigungsergebnis mit sichtbarem Vorher-Nachher-Effekt. Ergonomische und extra kurze Polsterdüse Mit nur einem Finger bedienbare Griff- und Druckschalter. Praktische Knaufform ermöglicht unterschiedliche Haltepositionen. Rotes Düsenmundstück sorgt für effizienten Wasserverbrauch. Nachhaltigkeitsmerkmale Design mit 44 % recyceltem Kunststoff¹⁾. Die extra kurze ergonomische Polsterdüse verfügt zudem über ein spezielles, rotes Düsenmundstück für 45% Wassereinsparung im Vergleich zum bisherigen blauen Düsenmundstück. RM 764N OA enthält 99 % naturbasierte Inhaltsstoffe mit Tensiden aus Weizenkleie und Mais. Geringes Gewicht und kompaktes, robustes Design Müheloser, auch einhändiger Transport über Absätze und Treppenstufen. Ermöglicht lange, ermüdungsfreie Arbeitsintervalle. Lange Lebensdauer sorgt für hohe Wirtschaftlichkeit. Entnehmbarer, smarter, schwarzer 2-in-1-Behälter Schnelles und einfaches Befüllen des Frischwassertanks. Komfortables und einfaches Entleeren des Schmutzwassers. Weiß aufgedruckte Quickstart-Illustration für intuitive Bedienung. Einfache Bedienung durch 2 große Drucktasten Kein lästiges Bücken: Das Gerät lässt sich schnell und einfach mit dem Fuß ein- und ausschalten. Schnelle 1-Schritt-Methode: kombiniertes Sprühen und Saugen in einem Vorgang. 2-Schritt-Methode: Fasern einsprühen und einwirken lassen – danach absaugen. Große Hinterräder und flexible 360°-Lenkrollen Einfache Manövrierbarkeit auch auf unebenen Flächen. Besonders wendig und beim Reinigen flexibel zu handhaben. Klappbarer Kabelhaken Zur sicheren Aufbewahrung des Netzkabels. Praktisch und kabelschonend. Das Gerät lässt sich einfach und komfortabel transportieren und verstauen. Große offene Frischwasser-Einfüllöffnung Bequemes, sicheres und schnelles Befüllen mit Frischwasser. Gut sichtbarer Maximal-Level-Indikator. Beim Hinterherziehen oder Zurückstoßen des Geräts kein Überschwappen. Integrierte Aufbewahrung für Polsterdüse Dank Clipkonstruktion ist die Polsterdüse jederzeit griffbereit. Verlustsichere Aufbewahrung auch während des Transports.