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    Sprühextraktionsgerät Puzzi 8/1 | Kärcher

    Kärcher spray extraction cleaner, grey and yellow, with a clear water tank, flexible hose, and hand nozzle, on a white background.

    Sprühextraktionsgerät

    Puzzi 8/1

    Artikelnummer: 1.100-240.0

    • 8-l-Frischwasserbehälter, exzellentes Reinigungsergebnis von Textilien, robust
    • Leistungsstarke Pumpen- und Motortechnik, entnehmbarer 2-in-1-Behälter
    • Polsterdüse kurz und ergonomisch, Sprüh-/Saugschlauch 2,5 m