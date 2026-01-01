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    Akku-Sprühextraktionsgerät Puzzi 9/1 Bp | Kärcher

    Sale
    Kärcher professional carpet cleaner with transparent lid, hose, and nozzle attachment on wheels.

    Akku-Sprühextraktionsgerät

    Puzzi 9/1 Bp

    Artikelnummer: 1.101-700.0

    • 9-l-Frischwasserbehälter, exzellentes Reinigungsergebnis von Textilien, robust
    • Akkugerät 36 V, robuste Membranpumpe, entnehmbarer 2-in-1-Behälter
    • Polsterdüse zum Einstecken, Sprüh-/Saugschlauch 2,5 m