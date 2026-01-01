Akku-Sprühextraktionsgerät Puzzi 9/1 Bp | Kärcher

Weltweit einmalig, robust und kabellos flexibel: unser Akku-Waschsauger Puzzi 9/1 Bp. Als einziges professionelles akkubetriebenes Sprühextraktionsgerät auf dem Markt begeistert dieses Puzzi mit herausragenden Leistungen und maximaler Bewegungsfreiheit bei der Reinigung von Polstern und textilen Flächen beispielsweise im Hotel- und Gaststättengewerbe, der Fahrzeuginnen- oder Gebäudereinigung. Dabei ist dieses Puzzi ausgesprochen leise, sodass es auch bei Publikumsverkehr eingesetzt werden kann, und ist dank des ergonomischen Tragegriffs problemlos mit nur einer Hand transportierbar. Für beste Ergebnisse bei der Tiefenreinigung wird die Reinigungslösung unter Druck tief in die Textilfasern eingesprüht und zusammen mit dem gelösten Schmutz wieder abgesaugt. Serienmäßig mitgeliefert werden: extra kurze Polsterdüse, Sprühsaugschlauch, 2-in-1-Behälter für Frisch- und Schmutzwasser, integrierte Zubehöraufbewahrung und vieles mehr. Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung, dass bei dieser Geräteversion der kraftvolle 36 V Kärcher Battery Power+-Akku sowie das zugehörige Schnellladegerät separat zu bestellen sind.

Kraftvoller 36 V Kärcher Battery Power+-Akku Kabellose Bewegungsfreiheit. Real Time Technology mit LCD-Akkudisplay: Restlaufzeit, Restladezeit und Akkukapazität. Kompatibel mit allen Geräten der 36 V Kärcher Battery Power+-Akkuplattform. Langlebiges, robustes Gerätedesign Lange Lebensdauer sorgt für hohe Wirtschaftlichkeit. Robuste und unempfindliche Membranpumpe. Zwei große Taster zur komfortablen Bedienung per Hand oder Fuß. Ergonomische und extra kurze Polsterdüse Optimal für sehr enge Einsatzbereiche (z. B. Fahrzeuginnenraum). Ergonomische Formgebung. Angenehmer Griff und Haptik. Entnehmbarer, smarter 2-in-1-Behälter Schnelles und einfaches Befüllen des Frischwassertanks. Komfortables und einfaches Entleeren des Schmutzwassers. Quickstart-Illustration Puzzi 9/1 Bp für mehr Anwendersicherheit. Ergonomischer Tragegriff Bequemer, einhändiger Transport. Komfortabel ausbalanciertes Gerät. Integrierte Saugrohraufnahme im Tragegriff für sicheren und bequemen Transport. Integrierte Zubehöraufbewahrung Alle Zubehöre lassen sich bequem am Gerät verstauen und sind somit immer griffbereit. Praktisches, integriertes Staufach für Reinigungsmittel-Tabs. Sichere Aufbewahrung auch während des Transports. Geringes Gewicht Müheloser, auch einhändiger Transport über Absätze und Treppenstufen. Ermöglicht lange, ermüdungsfreie Arbeitsintervalle. Leichtes Gerät im Einstiegssegment. Geringes Arbeitsgeräusch Erlaubt das Reinigen auch in lärmsensiblen Bereichen und bei Nacht. Erhöht den Anwenderkomfort. Besonders leises Gerät im Einstiegssegment. 2-in-1 Komfortsystem mit integriertem Sprühsaugschlauch Reinigungslösung wird mit Druck tief in die Fasern eingesprüht. Gründliche Extraktion von Reinigungslösung und gebundenem Schmutz. Schnelle Trocknung.