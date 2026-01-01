Nutzfahrzeugwaschanlage RBS 6012 | Kärcher

Zur schnellen und unkomplizierten Rundumreinigung von Bussen, Lkws oder Sattelzügen: unsere manuell betriebene Einbürsten-Nutzfahrzeug-Waschanlage RBS 6012 mit 3~/230-V/50-Hz-Stromanschluss. Die Anlage eignet sich für Betriebe mit Fuhrparks mit bis zu 15 Fahrzeugen und überzeugt mit ihrem stabilen Aufbau, einfacher Handhabung und Manövrierbarkeit sowie hervorragenden Reinigungsergebnissen. Die robuste Konstruktion des Rahmens besteht aus geschweißtem Aluminium, dazu sorgen weitere hochwertige Komponenten, wie das Edelstahlstellrad oder der Spritzschutz aus speziellem Polyestermaterial, für Korrosionsbeständigkeit. In den Bürstenrahmen der Maschine sind 2 Düsenrohre für die Bewässerung der Bürste aus Halbschalensegmenten mit profilierten Polyethylenborsten integriert. Die Bürste verfügt während des Betriebs über einen Durchmesser von circa 1000 Millimetern, der Antrieb der doppelt gelagerten Bürstenwelle erfolgt über einen Antriebsmotor mittels selbststraffender Kette. Vier leichtdrehende Räder garantieren ein einfaches Positionieren der Anlage am Fahrzeug, während weiche Distanzgummirollen am Rahmen jederzeit für die nötige Distanz sorgen.

Stellrad Ermöglicht vertikale Konturerfassung und Schrägstelleinrichtung. Fahrzeugfronten mit Winkeln von bis zu 10° werden problemlos erreicht. Reinigungsmitteldosierung Reinigungsmittel bei Bedarf über Dosierpumpe zumischbar. Bedien- und Sicherheitsgriff Bürstenrotation unterstützt den Bediener beim Vorwärtsbewegen der Anlage. Wird der Griff losgelassen, stoppt die Bürstenrotation. Leichte Aluminiumkonstruktion Sehr widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse. Halbschalenverkleidung schützt den Bediener zuverlässig vor Spritzwasser. Vier Laufräder und 2 Spurräder Ausgezeichnete Manövrierbarkeit und sicherer Stand.