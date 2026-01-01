Nutzfahrzeugwaschanlage RBS 6014 | Kärcher

Unser umfassendes Know-how in der Fahrzeugwaschtechnologie war die Basis zur Entwicklung dieser manuell betriebenen 1-Bürsten-Waschanlage (Anschluss: 3~/400 V/50 Hz) für Nutzfahrzeuge, wie Busse, Sattelschlepper und Lkw, bis zu einer Gesamthöhe von 4,20 Metern. Die RBS 6014 ist eine sehr effiziente Lösung für Fuhrparkgrößen von bis zu 15 Fahrzeugen, besonders einfach zu bedienen und dank 4 leichtdrehender Laufräder mühelos zu rangieren und zu positionieren. Dabei sind auch Fahrzeugkonturen mit einer Neigung von bis zu 10° leicht erfassbar. Im Bürstenrahmen der Maschine sind 2 Düsenrohre für die Bewässerung der Bürste integriert. Diese verfügt während des Betriebs über einen Durchmesser von ca. 1.000 Millimetern und besteht aus Halbschalensegmenten mit profilierten Polyethylenborsten; der Antrieb der doppelt gelagerten Bürstenwelle erfolgt über einen Antriebsmotor mittels selbststraffender Kette. Die korrosionssichere und stabile Gesamtkonstruktion besteht aus einem geschweißten Aluminiumrahmen. Außerdem sind weitere rostsichere Komponenten wie ein Spritzschutz aus einem speziellen, transparenten Polyestermaterial oder ein Stellrad aus Edelstahl verbaut.

Stellrad Ermöglicht vertikale Konturerfassung und Schrägstelleinrichtung. Fahrzeugfronten mit Winkeln von bis zu 10° werden problemlos erreicht. Reinigungsmitteldosierung Reinigungsmittel bei Bedarf über Dosierpumpe zumischbar. Bedien- und Sicherheitsgriff Bürstenrotation unterstützt Bediener beim einfachen Vorwärtsbewegen der Anlage. Wird der Griff losgelassen, stoppt die Bürstenrotation. Leichte Aluminiumkonstruktion Sehr widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse. Halbschalenverkleidung schützt den Bediener zuverlässig vor Spritzwasser. Vier Laufräder und 2 Spurräder Ausgezeichnete Manövrierbarkeit und sicherer Stand. Hohe Spurtreue während der Fahrzeugwäsche.