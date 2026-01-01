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    Nutzfahrzeugwaschanlage RBS 6014 | Kärcher

    Kärcher professional cleaning machine with cylindrical design, mounted on wheels, featuring control panel and safety bars.

    Nutzfahrzeugwaschanlage

    RBS 6014

    Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.

    Artikelnummer: 1.826-415.0

    • Für kleine Fuhrparks
    • Einfaches Positionieren und Rangieren
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