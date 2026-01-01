Nutzfahrzeugwaschanlage RBS 6014 | Kärcher

Stabil, mobil und einfach in der Handhabung: Unsere manuell betriebene 1-Bürsten-Waschanlage RBS 6014 mit 3-phasigem 230-V/50-Hz-Anschluss überzeugt bei der schnellen und gründlichen Rundumreinigung (Seiten, Front und Heck) von Lastwagen, Bussen und Sattelschleppern bis zu Fahrzeughöhen von 4,20 Metern. Ideal für Fuhrparks mit bis zu 15 Fahrzeugen geeignet, verfügt sie über 4 leichtdrehende Laufräder, die das mühelose Rangieren der Maschine und Positionieren am Fahrzeug ermöglichen. Dabei sind auch Fahrzeugkonturen mit einer Neigung von bis zu 10° leicht erfassbar. Die doppelt gelagerte Bürstenwelle wird von einem Antriebsmotor mit selbststraffender Kette angetrieben, die Bürste selbst besteht aus Halbschalensegmenten mit profilierten Polyethylenborsten und bietet während des Betriebs einen Durchmesser von circa 1.000 Millimetern. Ihre Bewässerung wird über 2 im Bürstenrahmen der Maschine integrierte Düsenrohre jederzeit sichergestellt. Der stabile, geschweißte Aluminiumrahmen sowie weitere hochwertige Materialien wie Edelstahl und ein spezielles Polyestermaterial gewährleisten ein hohes Maß an Korrosionsbeständigkeit.

Stellrad Ermöglicht vertikale Konturerfassung und Schrägstelleinrichtung. Fahrzeugfronten mit Winkeln von bis zu 10° werden problemlos erreicht. Reinigungsmitteldosierung Reinigungsmittel bei Bedarf über Dosierpumpe zumischbar. Bedien- und Sicherheitsgriff Bürstenrotation unterstützt Bediener beim einfachen Vorwärtsbewegen der Anlage. Wird der Griff losgelassen, stoppt die Bürstenrotation. Leichte Aluminiumkonstruktion Sehr widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse. Halbschalenverkleidung schützt den Bediener zuverlässig vor Spritzwasser. Vier Laufräder und 2 Spurräder Ausgezeichnete Manövrierbarkeit und sicherer Stand. Hohe Spurtreue während der Fahrzeugwäsche.