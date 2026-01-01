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    Reinigungsmittel-Sprayer | Kärcher

    Kärcher RM-Sprayer portable with a white tank, black handle, and attached spray nozzle on a black hose.

    Reinigungsmittel-Sprayer

    Artikelnummer: 6.394-255.0

    Leicht und handlich gebauter RM-Sprayer mit stabilem Kunststoffbehälter und komfortablem Tragegurt zur Ausbringung von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln.
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