Reinigungsmittel-Sprayer | Kärcher

Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Artikelnummer: 6.394-255.0Leicht und handlich gebauter RM-Sprayer mit stabilem Kunststoffbehälter und komfortablem Tragegurt zur Ausbringung von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln.
Gewicht ohne Zubehör (kg)
1.8
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
2.5
Abmessungen (L × B × H) (mm)
520 x 200 x 200
Handbuch
Gesetzliche Gewährleistung