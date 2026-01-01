Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Ringschluessel SW30 / SW32 | Kärcher

    Silver double-ended wrench with 30 and 32 mm hexagonal openings, isolated on a white background.

    Ringschluessel SW30 / SW32

    Artikelnummer: 6.574-337.0

    Ringschlüssel mit 2-in-1-Funktion. Geeignet zum Lösen des CO2-Flaschendeckels sowie zum Befestigen des CO2-Schlauchs an der Flasche.
    Angebot anfordern