Ringschluessel SW30 / SW32 | Kärcher

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Artikelnummer: 6.574-337.0Ringschlüssel mit 2-in-1-Funktion. Geeignet zum Lösen des CO2-Flaschendeckels sowie zum Befestigen des CO2-Schlauchs an der Flasche.
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
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